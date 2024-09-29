Nasrallah operasyonunun perde arkası: 'İsrail, yerini aylardır biliyordu, bazı bakanlar karşı çıktı...'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 11:36

Güncelleme: 29.09.2024 - 11:55

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililer, "Nasrallah'ı vurma kararının son günlerde ve ABD'ye haber verilmeden alındığını, İsrail'in onu ortadan kaldırmak için fırsat penceresinin kapanacağından korktuğunu" söyledi.

Habere göre operasyonun planlanması, İsrailli yetkililer, ABD ile çatışmalara olası bir ara verilmesi konusunda görüşmeler yaparken ve Başbakan Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere Perşembe sabahı erken saatlerde New York'a hareket etmeden önce gerçekleşti.

Yetkililerden ikisi, Beyrut'un güneyinde altı binayı yerle bir eden saldırıda 80'den fazla bomba atıldığını söyledi.

Her üç yetkili de Nasrallah'ın kuzeni ve potansiyel halefi Haşim Safieddine'nin saldırıda hedef alınan Beyrut'taki yeraltı sığınağında olmadığını kaydetti.

Üst düzey İsrail Hava Kuvvetleri yetkilileri, saldırının sorunsuz geçtiğini ve savaş uçaklarına herhangi bir hata ya da düşman ateşi açılmadığını söyledi.

“BEYRUT'UN KALBİNE SALDIRMAYA GİTTİK”

İsrail'in güneyindeki Hatzerim Hava Üssü'nde konuşlu 69. Filonun komutanı, “Planladığımız her şey, hem istihbaratta, hem planlamada, hem uçaklarda hem de operasyonun kendisinde hiçbir hata olmadan tam olarak uygulandı. Her şey sorunsuz ilerledi. Beyrut'un kalbine, Dahiye'ye saldırmaya gittik. Kimi hedef almak istediğimizi biliyorduk” dedi.

Hatzerim Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Amichai Levin, “çok karmaşık” görevin çok önceden planlandığını belirterek, “Düzinelerce mühimmat saniyeler içinde çok yüksek bir hassasiyetle hedefi vurdu ve bu da bu derinlikteki yeraltı tesislerini vurmak için gerekenlerin bir parçası” diye konuştu.

Levin, Nasrallah'ın öldürülmesinin “Ortadoğu'nun çehresini değiştirecek derin bir etkisi olacağını” savundu.

KANAL 12: “BAZI BAKANLAR NASRALLAH'IN VURULMASINA KARŞI ÇIKTI”

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre Netanyahu saldırıdan sadece saatler önce New York'ta BM Genel Kuruluna hitap etmeden kısa bir süre önce saldırıyı onayladı. Perşembe akşamı kabine tarafından prensipte onaylanan karar Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından da desteklendi.

ABD'li bir yetkili Cuma günü The Times of Israel'e yaptığı açıklamada Washington'un saldırıdan ancak uçakları havalandıktan ve operasyon başladıktan sonra haberdar edildiğini söyledi.

Kanal 12, “Nasrallah'ın vurulmasının ardından ABD'nin, yanlış yönlendirildiği hissine kapıldığını” yazdı.

Kanal 12'ye göre, saldırı planı Pazartesi günü görüşüldü, ancak sadece Çarşamba günü tartışıldı. IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mossad Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve Gallant'ın katıldığı ilk toplantıda plana oybirliğiyle destek verildi.

Ancak daha sonra aralarında Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de bulunduğu bazı bakanlar bu adıma karşı çıktı. Smotrich ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem'in, böyle bir saldırının İsrail ordusunun Gazze'de devam eden faaliyetlerine zarar vereceğinden endişe ettikleri kaydedildi.

Buna rağmen kabinenin, saldırı planına şartlı onay verdiği ve Cuma günü Halevi'nin, Gallant'la görüşerek ona “İhtiyacımız olanı aldık. Operasyona devam edebiliriz. Nasrallah'ın sığınakta olduğunu biliyoruz” dediği aktarıldı.

Gallant ve Halevi, o gün Genel Kurul'da konuşma yapacak olan Netanyahu'yu telefonla arayarak operasyona devam edilmesini tavsiye ettiklerini söylediler.

Netanyahu'nun da telefonda operasyona onay verdiği ve ardından BM'ye giderek Cuma sabahı Hizbullah'ı kınayan, tehdit eden ve İran'ı uyaran bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Konuşmadan sadece bir saat sonra operasyonun gerçekleştirildiği ifade edildi.