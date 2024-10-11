İsrail BM arazisini gasp etti, Barış Gücü'ne ateş açtı!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:37

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:37

Israel Hayom gazetesi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan UNRWA merkezinin toprağını gasbederek, buraya 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planladığını yazmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini durdurmaya yönelik girişimlerinin ve ajansa karşı sistematik kışkırtmasının güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu adımı uluslararası hukukun, BM tüzüğünün ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren BM kuruluşlarının dokunulmazlıklarının açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

İsrail'in bu kararlarının, uluslararası hukuku ve 2334 sayılı karar da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği ve İsrail'in işgalci bir güç olarak yükümlülükleriyle çeliştiği aktarılan açıklamada, bu icraatların, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki işgalini pekiştirme ve buralar üzerindeki kontrolü sıkılaştırma yönünde devam eden girişimlerinin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya siyasi suikast düzenlemeyi ve Filistinlilere insani yardım sağlama çabalarını engellemeyi amaçlayan iddialarını ve eylemlerini sürdürmesinin feci sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

BM ASKERLERİNE ATEŞ AÇILDI

İsrail kuvvetlerinin Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) ateş açmasını "endişe verici ve kabul edilemez” olarak niteleyen Kanada Dışişleri Bakanlığı, taraflara “barış gücü ve insani yardım çalışanlarını koruma ve uluslararası insani hukuka uyma” çağrısında bulundu.

İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısına bir tepki de Kanada’dan geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendi.

Açıklamada, "Kanada, barış gücü ve insani yardım çalışanlarının korunması ve tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyor" denildi.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka ve yardım çalışanlarına saldıran İsrail ordusu, son olarak Lübnan’ın Nakura bölgesindeki UNIFIL üssünü hedef almıştı. Nöbetçi kulesindeki 2 askerin yaralanmasına neden olan saldırıya dünyadan tepki yağmıştı.