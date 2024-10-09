Beden dili uzmanı açıkladı: Psikopatları ele veren o işaret nedir?

Son günlerde yaşanan vahşet olayları, toplumun psikopatiye olan merakını artırdı. Tıbbi olarak 'antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD)' olarak adlandırılan bu durum, "Kişinin empati ve pişmanlık duyma yeteneğini etkileyen bir kişilik bozukluğu" olarak tarif ediliyor.