Beden dili uzmanı açıkladı: Psikopatları ele veren o işaret nedir?
İnsanların, duygu durumlarına göre yüz kasları aracılığıyla sergilediği 10 bine yakın kas kombinasyonu vardır. Mikro ifade uzmanı Annie Sarnblad, bunların tamamını okuyabiliyor ve bir kişinin büyük ölçüde psikopat olabileceğini gösteren özel bir işaret olduğunu söylüyor.
Son günlerde yaşanan vahşet olayları, toplumun psikopatiye olan merakını artırdı. Tıbbi olarak 'antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD)' olarak adlandırılan bu durum, "Kişinin empati ve pişmanlık duyma yeteneğini etkileyen bir kişilik bozukluğu" olarak tarif ediliyor.
TikTok'ta @victhepath adıyla tanınan, psikopati teşhisi konmuş bir kadın, deneyimlerini paylaştığı videolardan birinde, hiçbir şekilde hissetmediğim duygular var diyor.
Bunların başında "Empati, sevgi, pişmanlık ve kaygı" geliyor.
Uzmanlara göre, diğer ASPD özellikleri arasında, "Yasalara uyma sorunları ve kolay sıkılma" da yer alabiliyor.
Öte yandan Annie Sarnblad, "mikro ifadeleri okuma" konusunda bir uzman olarak tanınıyor.
Aynı zamanda, 'yalan dedektörü' olarak da tanımlanan Sarnblad, "Tüm insan ifadelerini tanımlamaya yarayan, Yüz Eylem Kodlama Sistemi (FACS) sertifikasına" sahip.
İnsanlar yüzünü buruşturduğunda, kaşlarını çattığında, dudak büktüğünde ya da sırıttığında ortaya çıkan 10 bin kas kombinasyonunu sayısal olarak kodlayabilen Sarnblad, bir psikopatın en basit şekilde nasıl fark edebileceğini şöyle açıklıyor:
Sarnblad'a göre, "Bir şey bizi korkutuyorsa, örneğin yüksek bir ses varsa, aniden irkildiysek, üst göz kapaklarımızı yukarı doğru kaldırırız."
"İnsanlar sadece korktuklarında ya da şok olduklarında gözbebeklerini genişletme eğilimindedir. Delirdiğimiz zamanlar dışında asla üst göz kapaklarımızı geriye doğru çekip tutmayız."
"Psikopatlar ise gözlerinin akını olabildiğince çok göstermeyi severler..."
Beden dili uzmanı sözlerine şöyle devam ediyor...
"Ted Bundy'e (seri katil), Hitler'e, okul saldırganlarına bir bakın. İğrenç ve şiddet içeren suçlar işlemiş kişilerin internette bulabileceğiniz fotoğraflarının çoğunda göz kapaklarını yukarı kaldırdıklarını ve gözlerinin akını gösterdiklerini görürüz..."
Yine de bu, işaretlerden sadece biri ve her zaman aynı sonucu vermeyeceğini unutmamak gerekiyor.
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