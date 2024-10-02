İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan etti

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:26

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:26

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'e girişini yasakladığını duyurdu.

Katz, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etti ve BM Genel Sekreteri'nin İsrail'e karşı taraflı davrandığını ileri sürdü.

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRDI: 51 ÖLÜ

Bu gelişme yaşanırken, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 51 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık yetkilileri, ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti.

Han Yunis'teki operasyon sırasında çok sayıda binanın yıkıldığı ve kurtarma ekiplerinin yıkıntıların altında kalan insanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

LÜBNAN SINIRINDA GERİLİM

İsrail aynı zamanda güney Lübnan'da sınırlı kara operasyonları yürütüyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki 24 köyün tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Hizbullah ise İsrail birlikleriyle Odaisseh kasabasında çatıştıklarını ve İsrail askerlerini geri çekilmeye zorladıklarını iddia etti.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarına misilleme olarak 180 füze fırlattığını duyurdu.

İsrail, bu füzelerin çoğunu havada engellediğini açıklarken, Tel Aviv ve güney bölgelerde bazı füze parçalarının düşmesi sonucu iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın büyük bir hata yaptığını belirterek misilleme yapılacağını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi, artan gerilimleri ele almak üzere acil toplantı düzenledi.