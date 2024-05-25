İsrail, mahkeme kararına rağmen Refah'ı vurdu

Yayınlanma: 25.05.2024 - 12:30

Güncelleme: 25.05.2024 - 12:30

İsrail güçleri cuma günü Gazze'ye yönelik askeri saldırılarını artırdı.

BM'nin en üst mahkemesi İsrail'e saldırıyı durdurma emri verirken Refah'ta uçaklar hedefleri bombaladı. Cebaliye'de ise İsrail ordusu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında öldürülen üç rehinenin cesetlerini bulduğunu açıkladı.

Refah'ta, yoğunlaşan İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce insan, güvenli sayılan birkaç yerden biri olan şehri terk etti. Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), durumu "felaket" olarak nitelendirerek İsrail'e askeri saldırılarını derhal durdurma emri verdi.

İSRAİL SOYKIRIMLA SUÇLANMIŞTI

Bu karar, Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçlayan geniş kapsamlı davasının bir parçası olarak geldi. İsrail, bu suçlamayı temelsiz olarak nitelendirerek mahkemenin saldırıyı durdurma kararını görmezden geleceğini belirtti. İsrail, Hamas savaşçılarını barındırdığına inandığı Refah'a saldırmaktan başka seçeneği olmadığını savundu.

Refah'taki Şaboura mahallesinde yolları ve evleri vuran bir dizi saldırı bildirildi.

CESETLER BULUNDU

Kuzey Gazze'de, Cebaliye'deki evlere yapılan saldırılarda en az beş Filistinli öldü. İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze'ye kaçırılan üç rehinenin cesetlerini bulduğunu açıkladı. Rehineler Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum ve Orion Hernandez Radoux'un cesetleri, ordu ve istihbarat servislerinin ortak operasyonuyla Jabalia'da bulundu.

İsrail, Gazze'deki iki hedefinin kalan rehineleri geri getirmek ve Hamas'ı yok etmek olduğunu belirtti. Ordu sözcüsü Amiral Daniel Hagari, "Onların özgürlüğü için savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz," dedi. "Her düzgün ülke aynısını yapardı."

TIBBİ TESİS OPERASYONLARINI DURDURDU

Bu ayın başlarında, Gazze'nin kuzey ve güney kenarlarına eşzamanlı olarak yapılan İsrail saldırıları, yüz binlerce Filistinlinin evlerini terk etmesine neden oldu ve yardım için ana erişim yollarını kesti.

İsrail, savaşın başında Cebaliye'yi temizlediğini açıklamıştı, ancak bu ay İslamcı militanların yeniden toplanmasını önlemek için bölgeye geri döndü ve yoğun çatışmalar yaşandı. Cuma günü, tanklar yerel pazarı yok etti ve buldozerler Cebaliye'nin dar sokaklarında dükkanları ve mülkleri yıkmaya devam etti. Hamas'ın silahlı kanadı, savaşçılarının burada üç tankla çatıştığını bildirdi.

Tanklar ayrıca Kamal Adwan Hastanesi'ne yakın ilerledi. Sağlık görevlileri, İsrail ateşi nedeniyle kuzey Gazze Şeridi'ndeki son işleyen tıbbi tesisin operasyonlarının durduğunu bildirdi.