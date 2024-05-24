UAD'dan İsrail'e çağrı: Refah'taki askeri operasyonlar derhal durdurulmalı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:40

Güncelleme: 24.05.2024 - 17:10

UAD yargıçları İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri saldırılarını durdurmasını emretti.

UAD'nin kararını okuyan kurumun başkanı Nawaf Salam, Mart ayında mahkeme tarafından alınan geçici tedbirlerin kuşatma altındaki Filistin bölgesinde şu anki durumu tam olarak ele almadığını ve yeni bir acil durum emri için koşulların yerine getirildiğini söyledi: "İsrail, Refah'taki askeri saldırısını derhal durdurmalıdır."

Mahkeme, Pretoria'nın İsrail'i soykırımla suçlayan bir davada bu tedbiri talep etmesinden bir hafta sonra, Güney Afrika'nın İsrail'in Refah'taki saldırısını durdurması yönündeki talebini destekledi.

Uluslararası Adalet Divanı ayrıca, yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısının derhal açılmasına hükmetti; İsrail'in müfettişlerin Gazze Şeridi'ne erişimini sağlamasına karar verdi; İsrail'in bir ay içinde alınan tedbirlere ilişkin bir rapor sunmasına hükmetti; İsrail'in tahliye ve diğer önlemlerinin Filistinlilerin acılarını hafifletmek için yeterli olduğuna 'ikna olmadığını' söyledi; Refah'taki insani durumun artık 'felaket' olarak sınıflandırıldığını belirtti.

UAD’nin 15 üyesinin katıldığı oylamada karar, 13 üyenin kabul, 2 üyenin ret oylarıyla kabul edildi.

"MEŞRU MÜDAFAA"

Dışarıda Filistin yanlısı küçük bir gösterici grubu bayraklar salladı ve bir müzik kutusundan özgür Filistin çağrısı yapan bir rap çaldı.

İsrail, mahkemede Gazze'deki operasyonlarının meşru müdafaa olduğunu ve 7 Ekim'de İsrail'e saldıran Hamas militanlarını hedef aldığını savunarak davadaki soykırım suçlamalarını defalarca temelsiz olarak reddetti.

İsrail hükümet sözcüsü karar öncesinde yaptığı açıklamada "Dünya üzerindeki hiçbir gücün İsrail'i vatandaşlarını korumaktan ve Gazze'de Hamas'ın peşine düşmekten alıkoyamayacağını" söyledi.

İsrail bu ay güneydeki Refah kentine saldırı başlatarak yüz binlerce Filistinliyi, 2,3 milyonluk nüfusun yaklaşık yarısının sığınağı haline gelen kentten kaçmaya zorladı.

'ANTİSEMİTİK MAHKEME'

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X'teki paylaşımında, "Lahey'deki antisemitik mahkemenin kararının tek bir cevabı olmalıdır: Refah'ın işgali, askeri baskının arttırılması ve savaşta tam zafer elde edilene kadar Hamas'ın ezilmesi" dedi.

Filistin Yönetimi sözcüsü Nabil Abu Rudeina Reuters'a verdiği demeçte, UAD kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve kararın İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirmeye yönelik bir 'uluslararası mutabakatı' temsil ettiğini söyledi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in savaşı durdurmasını talep edenlerin, İsrail'in varlığının sona ermesini talep ettiklerini ve İsrail'in bunu kabul etmeyeceğini söyledi.

Bir Hamas yetkilisi, kararı memnuniyetle karşıladığını ancak yeterli olmadığını belirterek İsrail'in Gazze'nin tamamına yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Hamas ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ni UAD kararını uygulamaya çağırdı.

UAD NEDİR?

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in (BM) başlıca yargı organı. Uluslararası Adalet Divanı, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 15 yargıçtan oluşuyor.

Mahkeme, BM üyesi ülkeler arasındaki sorunlarda yasal olarak bağlayıcı kararlar alabiliyor. Ancak mahkemenin bu kararların uygulanmasını sağlamaya yönelik mekanizmaları sınırlı.