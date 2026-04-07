İsrail bombaladı, Lübnan soruşturma başlattı: Siyasetçi ve eşi yaşamını yitirdi

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan Güçleri Partisinin Yahşuş Belde Temsilcisi Biyar Muavvad ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına ilişkin soruşturma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un doğusunda genellikle Hristiyanların yaşadığı mahallede hedef aldığı dairede iki GBU-39 tipi bomba kullandığı belirtildi.

Bombaların, "hedef alınan 3. katta patladığı ve aynı katta yaşayan 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı" aktarılan açıklamada, binada yeni kiracının da bulunmadığına dikkat çekildi.

Saldırının ardından bir kişinin motosikletle binayı terk ettiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, bu kişinin kimliğinin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu 5 Nisan'da Beyrut'un doğusundaki Ayn Saadet bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Genellikle Hristiyanların yaşadığı bölgede hedef alınan binada Muavvad ve eşi ile bir kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığı iddiasıyla 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.