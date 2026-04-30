Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail bombardımanı sürüyor: Lübnan’da can kaybı artıyor

30.04.2026 17:08:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 2 bin 586'ya yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 586'ya, yaralı sayısı 8 bin 20'ye ulaştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

İlgili Konular: #israil #Lübnan

