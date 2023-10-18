Son dakika... İsrail, bu defa Gazze'deki camiyi vurdu: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... İsrail'in dün Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bu defa Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiyi bombaladığı bildirildi. Düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var.
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