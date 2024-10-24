İsrail Büyükelçiliğinde alarm: Bir kişi binaya kaçak girdi

İsrail'in Seul Büyükelçiliği yerleşkesine bir kişinin kaçak olarak girdiği ve binaya zarar verdiği bildirildi.

İsrail Büyükelçiliğinde alarm: Bir kişi binaya kaçak girdi
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:19

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin başkentinde İsrail'in Seul Büyükelçiliği yerleşkesinin giriş bölümüne bir kişi kaçak olarak girdi ve mülke zarar verdi.

Yahudi dini bayramı nedeniyle elçiliğin kapalı olduğu ve elçilik çalışanlarının durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Güney Koreli yetkililerin konuyu takip ettiği ve elçilikle iletişimde oldukları paylaşıldı.

Öte yandan, Güney Kore basınına göre, İsrail’in Seul Büyükelçiliği yerleşkesinin giriş kapısına yönelik bir saldırı girişimi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polisler sevk edildi.

Kapalı olan elçiliğe yönelik olayın araştırıldığı kaydedildi.


Etiketler: #israil #güney kore

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