İsrail'in kuzeyine roket saldırısı: 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:40

Güncelleme: 24.10.2024 - 12:40

İsrail polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Batı Celil'de iki bölgeye roketler düştüğü belirtildi.

Roketlerin düşmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, "Hastane kaynaklarına göre araçta bulunan 2 kişi de ağır yaralandı" denildi.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada da Lübnan'dan Yukarı Celil ve Batı Celil bölgelerine yönelik yaklaşık 50 roketin fırlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, roketlerden bazıların hava savunma sistemlerince düşürüldüğüne işaret edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal12 televizyonu ise kuzeydeki Safed kenti ile Yukarı Celil bölgesinde yer alan onlarca beldede siren seslerinin çaldığına dikkat çekildi.