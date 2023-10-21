İsrail Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:25

Güncelleme: 21.10.2023 - 11:25

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) büyükelçilik binasının yakınına el yapımı bomba atıldığı, polisin patlama ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, İsrail'in GKRY'deki büyükelçilik binasının yakınında el yapımı bomba patladı.

Büyükelçiliğin güvenliğini sağlayan polislerin çağrısı üzerine bölgeye polis ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yaptığı inceleme sonucunda bir kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişiyi arıyor.

GKRY'den yayın yapan bazı internet sitelerinde ise olayla ilgili 4 kişinin gözaltında olduğu, 3 veya 4 kişinin daha arandığı iddia edildi.