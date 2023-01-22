İsrail Büyükelçisi hükümete tepki için istifa etti

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 11:33

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 11:33

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimleri ve aşırı sağcı politikaları protesto edilirken, yeni bir istifa haberi daha geldi.

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından atanan İsrail'in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, Netanyahu hükümeti ile yaşadıkları farklılıklar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoffman, "İsrail'de yeni hükümetin kurulmasıyla ve farklı bir politikaya geçişle birlikte kişisel ve mesleki tutumum görevimi sonlandırarak İsrail'e dönmem gerektiğini hatırlattı. Bu yıl yeni büyükelçi atanana kadar görevimi aynı şekilde yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hoffman'ın istifasını kabul etti.