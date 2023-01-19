İsrail, Rusya'nın Hitler karşılaştırmasına tepki gösterdi
İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'nin Moskova'ya yönelik yaklaşımını Nazi lideri Adolf Hitler döneminde Almanya'da Yahudi soykırımı için kullanılan "Nihai Çözüm" planı ile karşılaştırmasına tepki gösterdi.
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözlerine yanıt olarak yazılı bir açıklama yaptı.
Holokost'un benzersiz bir olay ve insanlık tarihinin en karanlık dönemi olduğu ifade edilen açıklamada, güncel olayları Hitler'in Yahudileri yok etmeye yönelik "Nihai Çözüm" planıyla karşılaştırmanın kabul edilemeyeceği aktarıldı.
Lavrov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nazi lideri Adolf Hitler'in Avrupalı Yahudileri yok etmek için nihai çözüm aradığı gibi, Washington da Avrupa sorununu çözmek için, Avrupa ülkelerinden oluşan bir koalisyon kurdu." demişti.
Lavrov, "(ABD ve Batı) Ukrayna'yı maşa olarak kullanarak, ülkemize karşı aynı şekilde savaş yürütüyorlar: Rusya sorununa nihai çözüm" diye konuşmuştu.
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