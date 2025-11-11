“İsrail casusu” iddiası ABD’yi karıştırdı: FBI Direktörünün partneri dava açtı

ABD’li country müzik sanatçısı Alexis Wilkins, eski Utah Senato adayı Sam Parker hakkında 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Wilkins, Parker’ın sosyal medya paylaşımlarında kendisini “İsrail istihbaratı için çalışan bir casus, bir bal tuzağı (honeypot)” olarak ima ederek itibarını zedelediğini iddia ediyor.

Federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Parker’ın “bilerek ve kasıtlı biçimde yalan söylediği” öne sürülüyor:

“Davalı Samuel Parker, Alexis Wilkins hakkında defalarca yalan beyanda bulunmuş, onu yabancı bir hükümet adına FBI Direktörü’nü manipüle etmekle suçlamıştır. Bu yalanları 1,3 milyon izleyiciye ulaştırarak bağış toplama malzemesi haline getirmiştir.”

Wilkins’in avukatları, müvekkillerinin “Hristiyan, Amerika doğumlu, ABD vatandaşı ve hiçbir istihbarat örgütüyle bağlantısı bulunmayan bir sanatçı” olduğunu belirtti.

Ayrıca, “Wilkins hiç İsrail’e gitmemiştir” ifadesi de dosyaya eklendi.

PATEL'DEN SERT TEPKİ

FBI Direktörü Kash Patel, Wilkins’e yöneltilen iddiaları sert bir dille reddetti.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Patel, şunları söyledi:

“Alexis’e yönelik asılsız saldırılar mide bulandırıcı. O gerçek bir vatansever ve hayatımın partneri olmaktan gurur duyduğum bir kadın. Bu tür iftiralar sadece yanlış değil, aynı zamanda tehlikeli.”

Patel, Wilkins’in ülkesine katkılarını överek, “Onun kadar bu ülke için emek veren az kişi var” dedi.

Bu dava, Wilkins’in “casusluk” iddialarına karşı açtığı ikinci hakaret davası oldu.

Şarkıcı daha önce eski FBI ajanı Kyle Seraphin’e karşı da benzer bir suçlamayla dava açmıştı.

O davada da Wilkins’in “yabancı bir hükümet adına FBI Direktörü’nü manipüle etmeye çalışan bir ajan olduğu” iddiası yer alıyordu.

Wilkins, Seraphin’in “kasıtlı olarak yalan söylediğini” belirterek milyonlarca dolarlık tazminat talebinde bulunmuştu.

SAM PARKER

Kendini “Neo-federalist, America First milliyetçisi” olarak tanımlayan Sam Parker, 2018’de Utah’tan Senato aday adayı olmuş, ancak Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerine katılmaya hak kazanamamıştı.

Parker daha önce, şarkıcı Selena Gomez’in Trump’ın göçmen politikalarını eleştirdiği bir paylaşımın ardından “ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini” söyleyerek tepki çekmişti.

Gomez, bu yoruma mizahi bir dille yanıt vermişti:

“Teşekkürler, hem tehdit hem kahkaha için!”

5 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Wilkins, itibarının ciddi biçimde zarar gördüğü gerekçesiyle 5 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Dava, jüri önünde yargılama talebiyle açıldı.

Parker ise henüz davaya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Wilkins’e yönelik iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, FBI Direktörü Patel’in açıklaması destek mesajlarıyla karşılandı.

Destekçiler, “kadınların siyasi manipülasyon aracı olarak hedef alınmasının kabul edilemez” olduğunu vurguladı.