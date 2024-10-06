İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'na kara saldırısı başlattı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 13:33

Güncelleme: 06.10.2024 - 13:33

İsrail ordusu, 162. Tümen’e bağlı güçlerinin Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na kara saldırısına başladığını duyurdu.

Hamas’ın bölgede varlık gösterdiğini öne süren İsrail, bölgeyi kuşattığını ve hava kuvvetlerinin desteğiyle saldırıların sürdüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kenti için yeni bir sürgün haritası yayımladı.

İsrail ordusunun geçmişte Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmak için kullandığı yeni haritada daha küçük bloklara bölünmüş alanları çok daha geniş kümeler halinde bölgeler olarak işaretlemesi dikkati çekti.

Gazze'nin kuzeyini Hamas'a karşı "savaş alanı" şeklinde niteleyen İsrail ordusu, Beyt Hanun'un batısındaki bölgelere saldıracağını, Gazze'nin güneyindeki “insani bölge” olarak belirlenen alanı da genişlettiğini öne sürdü.

Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Selahaddin Yolu ve Reşid Caddesi de "tahliye rotası" olarak yeniden açıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekti.

Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldi.

"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulaması için Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.

Hangi milletvekili ve bakanların imzaladığı belirtilmeyen mektupta, Gazze Şeridi'ne tüm yardımların kesilmesi, kuzeyinin "Filistinlilerden arındırılarak kapalı askeri bölge" ilan edilmesini içeren "Generaller Planı"nı kabul etmesi için güvenlik kabinesine toplanma talebinde bulunulduğu belirtilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine gece şiddetli saldırı düzenlemişti.

Ayrıca İsrail ordusunun kuzeydeki Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerinde de gece boyunca saldırıları sürmüştü.

İsrail'in "güvenliğini" öne sürerek 7 Ekim 2023'ten bugüne başta Gazze, Batı Şeria, şimdi Lübnan'da yol açtığı insani ve bölgesel felaket devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye bir yıldır süren saldırılarıyla 17 bini çocuk, 12 bini kadın yaklaşık 42 bin Filistinli can verdi.

Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yıldır bombalandığı görüntüler, uzmanlarca uluslararası savaş ve insani hukuka aykırı şeklinde nitelenmesine rağmen tüm dünya tarafından izleniyor ancak engel olunamıyor.

İsrail'in saldırılarını Lübnan'a taşıdığı senaryoda ortaya çıkan can kaybı ve yerinden edilmelere rağmen ABD, yakın zamanda İsrail'e artırılmış 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıkladı.

İran'ın son dönemde düzenlediği balistik füze saldırısının ardından İsrail'in vereceği karşılıkla bölgesel çatışmanın daha şiddetli ve karmaşık hale gelmesinden endişe ediliyor.