İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: 100'den fazla ölü var

Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 14:52
İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: 100'den fazla ölü var
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