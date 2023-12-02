İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: 100'den fazla ölü var
Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.
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