AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:48
AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
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Muntasır es-Savvaf İsrail-Filistin hava saldırısı

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