AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- Merkez Konseyi görevden alındı
- Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!
- Özel'den yeni 'Akşener' açıklaması