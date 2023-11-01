İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduğunu doğruladı

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduğunu doğrulayarak, saldırıda Hamas’ın üst düzey isimlerinden İbrahim Biari’nin öldürüldüğünü açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 07:38
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduğunu doğruladı
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduğunu doğruladı. Hagari, saldırıda Hamas’ın üst düzey isimlerinden İbrahim Biari’nin hedef alındığını ve öldürüldüğünü açıklayarak, Biari’yi tüm kuzey Gazze'deki çatışmaları denetleyen komutan olarak nitelendirdi.

Hagari, saldırı sırasında Cibaliye Mülteci Kampı'nın altındaki tünellerin çökmesi nedeniyle bölgedeki çok sayıda binanın yıkıldığını belirtti.

İsrail’in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişi hayatını kaybetti.


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