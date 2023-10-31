İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar: ‘Saldırılar devam edecek’

Yemen’deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sarea, Kızıldeniz üzerinden İsrail’e çok sayıda füze ve İHA ile saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 21:31
İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar: ‘Saldırılar devam edecek’
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İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Kızıldeniz’de İsrail topraklarına ateşlenen bir füzenin imha edildiğini duyurmasının ardından Yemen’deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sarea, Kızıldeniz üzerinden İsrail’e çok sayıda füze ve İHA ile saldırılar düzenlediklerini açıkladı. 

Sarea, Kızıldeniz’de imha edilen füzenin İsrail'i hedef alan üçüncü operasyon olduğunu ve devamının geleceğini belirterek, Husi güçlerinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığı sona erene kadar özel operasyonlar yürütmeye devam edeceğini vurguladı.

“YEMEN’DEN FIRLATILDI”

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder 19 Ekim’de yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerinin Yemen’den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirtmiş, “Bu füzelerin ve insansız hava araçlarının neyi hedeflediğini kesin olarak söyleyemeyiz ancak bunlar Yemen'den Kızıldeniz boyunca kuzeye doğru potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldı” demişti.


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