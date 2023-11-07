İsrail Cumhurbaşkanı, ünlü oyuncuya yanıt verdi: Gerçekleri göremiyor

Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:04

Güncelleme: 07.11.2023 - 14:04

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ile Hamas çatışmasında İsrail'i suçlayan Angelina Jolie'ye tepki gösterdi.

Herzog, Hollywood yıldızını topa tuttu. Gazze'ye saldırı konusunda Jolie'nin eleştirilerine tamamen karşı çıktığını söyleyen Herzog, ünlü oyuncunun hiç Filistin'de ya da İsrail'de bulunmadığını belirtti.

"Sanırım hiç Gazze'ye gitmedi, hiç buraya gelmedi. Hiçbir zaman gerçekleri yerinde görmedi" diyen Herzog, "Kusura bakmayın ama Gazze'deki insanlar savaşın olduğunu biliyor ancak onların hayatta kalmasını engelleyecek hiçbir insani kriz yok" ifadesini kullandı.

NTV'nin aktardığına göre, Herzog, "Aksine, Gazze'nin güney kısmında, vatandaşların o bölgeye taşınması, onlara tam anlamıyla bakılması için uluslararası toplum ve İsrail'in kabul ettiği bir güvenli bölge var" diye konuştu.

Herzog, İsrail, ABD, Birleşmiş Milletler ve diğer ülkeler tarafından "etkili biçimde desteklendiğini" iddia ettiği "Gazze'ye yapılan insani yardımda büyük ve çarpıcı bir artış" olduğunu kaydetti.

Gazze halkının bölgeden uzaklaşabileceğini ve böylece kendilerinin bölgeyi teröristlerden temizleyeceklerini söyleyen Herzog, "Angelina Jolie, sözleriyle, İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor" ifadesini kullandı.

ANGELİNA JOLİE NE DEMİŞTİ?

Angelina Jolie 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırılar nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez" ifadelerini kullanmıştı.

Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya da tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunmuştu. Jolie, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır" demişti.

Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır" demişti.