İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Azerbaycan'a ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in davetlisi olarak Azerbaycan'ı ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olan Isaac Herzog 'un ziyareti Azerbaycan kamuoyunda ilgiyle karşılandı. Ziyaret, provokasyon tehdidi endişesiyle üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Herzog, İsrail'den ayrılmadan önce Ben-Gurion havalimanında şu açıklamayı yaptı:

"Barındırdığı tarihi Yahudi cemaati de dahil olmak üzere, ticari ilişkilerin de ötesinde, Azerbaycan'ın İran'ın komşusu olduğunu unutmamalıyız. İran, İsrail Devleti'ne ve bölgede gelişen güvenlik ve barış teşebbüslerine karşı eylemlerde bulunan, bölgede istikrarı bozan bir güçtür."

Ziyaretiyle ilgili bir twitter paylaşımı yapan Herzog, ilgili tweetinde ise şu ifadelere yer verdi:

''Milletlerimiz arasındaki münasebetler, barış ve işbirliği yolunu seçen diğer ülkeler için bir model ve Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki dostluk ilişkilerinin bir örneğidir.''