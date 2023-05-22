Paşinyan: Karabağ'ı, Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazırız

Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:39

Güncelleme: 22.05.2023 - 13:39

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile müzakereleri tamamlayarak, mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması imzalamak istediklerini belirterek, "Ekibimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Erivan'ın tanımaya hazır olduğu Azerbaycan topraklarının Dağlık Karabağ'ı da kapsadığını söyledi.

Paşinyan, "Bu 86,600 kilometrekarelik alan Dağlık Karabağ'ı da kapsıyor. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, Dağlık Karabağ Ermenilerinin hakları ve güvenliği konusu ikili formatta görüşülmelidir" diye konuştu

Barış'a vurgu yapan Paşinyan, "Aynı zamanda Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanmasında stratejik garantinin barış olduğuna ve bunun da tüm komşularla ilişkilerin normalleştirilmesiyle mümkün olabileceğine inanıyorum. Bu hiç de kolay bir süreç değil, ancak halkımızın istediği ve beklediği şeyin bu olduğuna inanıyorum" dedi.