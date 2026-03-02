İsrail’de alarm: İran’dan fırlatılan füzeler Kudüs çevresine düştü

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları devam ediyor...

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan ateşlenen füzelerin ülke topraklarına yöneldiği belirtilirken, Batı Kudüs’te sirenlerin devreye girdiği ve bölgede patlamaların meydana geldiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, Kudüs çevresine düşen balistik füze sonucu biri 50’li yaşlarda olmak üzere altı kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan birinin durumunun orta seviyede olduğu, diğer beş kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, füzenin isabet ettiği noktada yolda büyük bir çukur oluştuğu ve bir aracın hasar gördüğü görüldü.