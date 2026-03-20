İsrail’de casusluk alarmı: Demir Kubbe bilgileri sızdırıldı

İsrail'de Polis Uluslararası Suç Soruşturmaları Birimi ile iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yürütülen ortak soruşturmada, Raz Cohen’in İranlı ajanlarla birkaç ay boyunca temas halinde olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Cohen’e güvenlikle ilgili çeşitli görevler verildiği, bunlar arasında hassas bilgilerin aktarılmasının da bulunduğu belirtildi.

Soruşturma makamlarına göre Cohen, görev yaptığı birlik nedeniyle Demir Kubbe sistemine ilişkin bilgilere erişim sahibiydi. Şüphelinin, İran bağlantılı kişilere yalnızca hava savunma sistemine dair verileri değil, bazı askeri noktalar ve İsrailli güvenlik yetkililerinin isimlerini de ilettiği öne sürüldü.

Yetkililer, Cohen’in yürüttüğü faaliyetler karşılığında bin dolar değerinde kripto para aldığını da savundu.

Yakın zamanda gözaltına alınan Cohen hakkında Kudüs Bölge Mahkemesi’nde dava açıldı. Cohen’e, savaş döneminde düşmana yardım etmek, devlet güvenliğine zarar verme kastıyla düşmana bilgi aktarmak ve düşmana fayda sağlayabilecek nitelikte bilgi iletmek suçlamaları yöneltildi.

Ancak dosyadaki suçlamalar, söz konusu eylemlerin mevcut savaştan aylar önce gerçekleştiğine işaret ediyor.

İsrail ceza yasasına göre, savaş sırasında düşmana yardım suçunun karşılığı müebbet hapis ya da idam cezası olarak düzenleniyor. Ancak idam cezasının ülkede son derece istisnai biçimde uygulandığı biliniyor.

Polis ve Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail vatandaşları ve ülkede yaşayanlara yabancı ülke ajanları ya da kimliği belirsiz kişilerle temas kurmamaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer, düşman ülkelerin istihbarat ve terör bağlantılı unsurlarının, özellikle sosyal medya üzerinden İsraillileri casusluk, güvenlik ihlali ve saldırı amaçlı faaliyetler için devşirmeye çalıştığını belirtti.