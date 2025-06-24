İsrail’de füze alarmı: İran’dan saldırı tespit edildi

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde füze saldırısı uyarı sistemlerini devreye soktuğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, İran’dan İsrail’e doğru füze fırlatıldığı tespit edildi ve bu nedenle alarm sistemleri aktive edildi.

Saldırı sonrası İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Tahran sallanacak" diyerek açık tehditte bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini vurgulayarak, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) Tahran’daki rejim hedeflerine güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Katz, “İran’ın ateşkese yönelik bu açık ihlali karşılıksız kalmayacak. Tahran’ın kalbindeki rejim unsurları hedef alınacak” dedi.

Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu ateşkes planını kabul ettiğini duyurmasından ardından yaşandı.

Henüz ateşkesin detayları veya İran saldırısının kapsamı netleşmiş değil.