İsrail'de Gazze krizi: Ordu ile hükümet karşı karşıya

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan Zamir, planı reddettikten sonra hem hükümetten hem de Savunma Bakanı Israel Katz’tan ciddi baskı hissettiğini söyledi. Zamir, bu süreçte Genelkurmay’daki üst düzey generaller ve eski Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi ile görüştüğünü aktardı.

Zamir’e yakın kaynaklar, Netanyahu’nun Savunma Bakanı Katz’ın tutumunu yönlendirdiğini ve ordunun tamamen siyasal kontrol altına alınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Netanyahu cephesi ise bu iddiaları reddetti.

Savunma Bakanı Katz, IDF’deki üst düzey atamaların kendisiyle koordinasyon sağlanmadan yapıldığını iddia ederek Zamir’in önerdiği bazı atamaları engelledi.

IDF ise Genelkurmay Başkanı’nın albay ve üzeri rütbelerdeki atama yetkisine sahip olduğunu, listelerin nihai onay için bakanlığa gönderildiğini belirtti. Orduda bu onay süreci genellikle formalite olarak görülüyor.

“YA UYGULASIN YA İSTİFA ETSİN” MESAJI

Netanyahu’nun ofisinden geçen hafta yapılan açıklamada, “Gazze’nin tamamen ele geçirilmesi planı uygulanacak. Zamir bunu uygun bulmuyorsa istifa etsin” ifadeleri kullanılmıştı.

Zamir ise buna karşılık, “Görüşümüzü korkmadan, bağımsız ve profesyonel bir şekilde ifade etmeye devam edeceğiz. Bu mesele sadece teorik değil; hayat ve ölüm ile devletin güvenliği söz konusu” dedi.

Kabine, IDF’in önerisini kabul etmedi. Başbakanlık ofisi, bakanların çoğunluğunun bu önerinin Hamas’ı yenmek veya rehineleri geri getirmek için yeterli olmadığını düşündüğünü açıkladı.