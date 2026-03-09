İsrail’de savaşın etkisi büyüyor: Okullar uzaktan devam edecek

İsrail’de okullar, İran’la süren savaş nedeniyle uzaktan eğitim modeliyle faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim Bakanı Yoav Kisch, bu uygulamanın öğrencilerin güvenliği için gerekli olduğunu söyledi.

Kisch, savaşın kısa sürede sona ermeyebileceğini belirterek “Bu savaş karmaşık bir savaş. Haftalarca sürebileceği ihtimaline hazırlanıyorum ve bu süreçte öğrenci güvenliğinden taviz vermem” dedi.

İsrail İç Cephe Komutanlığı çalışanların işyerlerine dönmesine izin vermesine rağmen okulların uzaktan eğitimde kalması, ülkede tartışma yarattı.

Birçok ebeveyn ve muhalefet milletvekili, hükümetin çalışan ebeveynler için yeterli çözüm üretmediğini savunarak karara tepki gösterdi.

OKULLARIN AÇILMASI RİSK DURUMUNA BAĞLI

Kisch, okulların yüz yüze eğitime dönüşünün iki temel kritere göre değerlendirileceğini söyledi: coğrafi risk durumu ve pedagojik ihtiyaçlar.

Buna göre, risk seviyesinin düşük olduğu bölgelerde ilerleyen günlerde sınırlı şekilde yüz yüze eğitime izin verilebileceği belirtildi.

Eğitim Bakanı, küçük çocukların bulunduğu kreş ve anaokullarında durumun daha karmaşık olduğunu ifade etti.

Kisch, siren çaldığında küçük çocukların sığınaklara hızlı şekilde taşınmasının zor olduğunu belirterek bu nedenle bu kurumların açılmasının daha dikkatli değerlendirildiğini söyledi.

Savaş nedeniyle eğitimin durdurulup derslerin yaz tatiline kaydırılması ihtimaline ilişkin soruya ise Kisch, şu aşamada böyle bir plan olmadığını belirtti.

Bu tür bir kararın öğretmen sendikaları ve maliye bakanlığıyla yapılacak anlaşmaları gerektirdiğini vurgulayan Kisch, şu anda mevcut koşullarda eğitimi sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

“BU SAVAŞ ZORUNLU”

Kisch ayrıca ABD ile İran’a karşı yürütülen operasyonlara da değinerek, İsrail toplumunun bunun “zorunlu bir savaş” olduğu konusunda birleştiğini savundu.

“İran’ın İsrail’i yok etme girişimlerini sürdürmesine izin veremeyiz” diyen Kisch, İsrail’in ABD ile güçlü bir ortaklık içinde olduğunu ifade etti.