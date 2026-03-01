İsrail'de 'seferberlik' ilan edildi: 100 bin yedek asker göreve çağrılıyor!

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken Tel Aviv'den 'seferberlik' çağrısını andıran haberler geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, “Ordu, ‘Kükreyen Aslan’ Operasyonu kapsamında yaklaşık 100 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor ve çeşitli cephelerde hazırlık seviyesini yükseltiyor” denildi.

İsrail’in, ABD ile koordineli şekilde İran’a karşı başlattığı saldırıya verdiği isim olan 'Kükreyen Aslan' operasyonunun sürdüğü belirtildi.

The Times of Israel gazetesine göre, en az 50 bin yedek asker halihazırda görevde bulunuyor.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önümüzdeki günlerde Tahran’a yönelik hava saldırılarının yoğunlaştırılacağını açıkladı. Netanyahu, İran’a karşı yürütülen askeri kampanyada ordunun henüz 'tam gücüyle' devrede olmadığını söyledi.

Yayımladığı video mesajda konuşan Netanyahu, “Operasyonun sürdürülmesi talimatını verdim… Güçlerimiz şu anda Tahran’ın kalbini yoğun bir güçle vuruyor ve bu önümüzdeki günlerde daha da artacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Pazar günü düzenlenen füze saldırısında İsrail’in Beit Shemesh kentinde en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı, savaşın başlamasından bu yana ülkedeki en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL HAVA SAVUNMASI 'KUSURSUZ' DEĞİL

İşgal altındaki Batı Şeria'dan bildiren El Cezire muhabiri Nour Odeh'e göre, Beit Shemesh'teki saldırı öncesinde 'sirenlerin çalmadığı' belirtildi. İsrail ordusu ve yetkililer, hava savunma sistemlerinin neden devreye girmediğini araştıracaklarını açıkladı.

"İsrail’in çok katmanlı hava savunma sistemleri kusursuz değil ve İsrail şehirlerine doğru fırlatılan her füzeyi engelleyemiyor. Bu durumu, tırmanan gerilim sırasında Tel Aviv ve diğer şehirlerde de gördük" diyen Odeh'e göre, benzer bir tablo, İsrail’in Haziran ayında İran’a yönelik önceki saldırı dalgasını başlattığı dönemde de yaşanmıştı.

El Cezire'de yer alan değerlendirmeye göre İran, İsrail şehirlerinin kalbini vurabilecek balistik ve diğer türde füzeler fırlatma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Bu füzeler yalnızca binalara değil, can kayıplarına da yol açabilecek ciddi hasar oluşturuyor.

Bu gelişme, İsrail hükümetinin yansıtmaya çalıştığı 'yenilmezlik, kontrol ve İran hükümeti üzerinde sürdürülen baskı' imajını etkileme potansiyeline sahip.