İsrail'den 5 maddelik yeni güvenlik doktrini: 4 ülke hedefte

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Pazartesi günü Glilot istihbarat üssünde nadir görülen bir “çok cepheli durum değerlendirme” toplantısı düzenledi. Toplantıya IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’in yanı sıra kara, hava ve istihbarat komutanları da katıldı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmenin yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığı, “Tahran’dan Gazze’ye kadar bölgesel sistematik bir çerçeve” içinde tüm cephelerin ele alındığı belirtildi.

Zamir, Gazze'ye karşı yürütülen saldırıların karmaşıklığına dikkat çekerek, “Bugüne kadar IDF’nin karşılaştığı en çetin mücadelelerden birini yürütüyoruz” dedi.

Zamir, Güney Komutanlığı’nın düzenli ordu birlikleri ve yedek tugaylarla birlikte hem taarruz hem savunma yönünde önemli başarılar elde ettiğini söyledi ancak “bu savaşın ağır bedelleri olduğunu” da vurguladı.

Zamir, Gazze’nin güneyinde iki askerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bugün bile bunun bedelini ödedik” dedi.

BEŞ MADDELİK YENİ GÜVENLİK DOKTRİNİ

Zamir, IDF'nin güvenlik anlayışında yapılan değişiklikleri de üst düzey subaylarla paylaştı. Yeni “savunma doktrini” şu beş ana ilkeye dayanıyor:

Savunma, saldırganlık yoluyla sağlanmalı.

Tüm sınır hatlarında “güvenlik bölgeleri” oluşturulmalı.

oluşturulmalı. Düşmanın niyetleri kadar kapasitesi de dikkate alınmalı.

Her cephe farklı yöntem ve hedeflerle yönetilmeli.

Sürpriz saldırılara ve acil durumlara geçiş kabiliyeti artırılmalı.

İRAN VE “İKİNCİ ÇEMBER”

Zamir, İran ve bağlantılı grupların hâlâ İsrail’in odak noktasında olduğunu belirterek, “İran’la mücadelemiz sona ermedi” dedi.

Özellikle Yemen, Irak ve Suriye'deki İran destekli unsurlar, IDF’nin “ikinci çember” olarak tanımladığı bölgeyi oluşturuyor.

Bu bağlamda, “Derinlik Kolordusu” adı verilen ve İsrail sınırları dışında görev yapan özel birimler yeniden yapılandırılacak. Zamir, bu kolordunun artık Genelkurmay seviyesinde “strateji, komuta ve derin operasyonlar” yürütmekle sorumlu olacağını açıkladı.

YENİ EĞİTİM BİRİMİ KURULUYOR

Zamir ayrıca, askeri kolejler bünyesinde yeni bir “rehberlik dairesi” kurulacağını duyurdu. Bu birim, savaşlardan çıkarılan derslerin kurumsallaştırılması ve askeri öğrenme süreçlerinin yeniden yapılandırılmasıyla görevli olacak.

Toplantıda, 2026 yılının IDF için “hazırlık, toparlanma, yetkinlik ve fırsat yılı” olarak planlandığı belirtildi.

Bu süreçte ordu, Gazze, Lübnan, Batı Şeria, İran ve diğer bölgelerde eş zamanlı yürütülen saldırılara daha yüksek koordinasyonla yanıt verebilecek bir yapıya dönüştürülmeye çalışılacak.