İsrail’den Beyrut’ta nokta operasyon: 5 üst düzey isim öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün gece saatlerinde Beyrut’ta bir otel odasını hedef alan saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı beş üst düzey ismin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, saldırının İsrail Donanması tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

IDF’ye göre öldürülen kişiler, Devrim Muhafızları’nın yurtdışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü’nün Filistin ve Lübnan birimlerinde görev yapıyordu.

İsrail ordusu, söz konusu isimlerin Hizbullah ve Hamas’a finansman ve istihbarat desteği sağlamakla görevli olduğunu öne sürdü. Açıklamada, komutanların “sivil bir otelde saklandıkları sırada” hedef alındığı ifade edildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANAN İSİMLER

IDF’nin açıklamasına göre saldırıda hayatını kaybeden isimler şöyle:

Majid Hassini: Lübnan Birimi’nde kıdemli finans sorumlusu. İran’dan Lübnan’daki Hizbullah ve Hamas gibi gruplara para transferini organize etmekle suçlanıyor.

Ali Reza Bi-Azar: Lübnan Birimi istihbarat şefi.

Ahmad Rasouli: Filistin Birimi istihbarat şefi.

Hossein Ahmadlou: Lübnan Birimi’nde görevli istihbarat operatörü.

Abu Muhammad Ali: Hizbullah’ın Filistin Birimi’ndeki temsilcisi.

GEÇEN HAFTA DA İKİ ÜST DÜZEY İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, geçen hafta da Devrim Muhafızları’nın Lübnan Birimi’nde görev yapan iki üst düzey ismin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Açıklamaya göre bir saldırıda birimin geçici komutanı Daoud Alizadeh Tahran’da hayatını kaybetti.

Beyrut’ta düzenlenen başka bir saldırıda ise birimin kurmay başkanı Reza Khazaei öldürüldü.