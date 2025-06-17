Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail'den Hamaney'e Saddam benzetmesi: Irak'taki bir diktatörün sonunu hatırlamalı

İsrail'den Hamaney'e Saddam benzetmesi: Irak'taki bir diktatörün sonunu hatırlamalı

17.06.2025 14:36:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İsrail'den Hamaney'e Saddam benzetmesi: Irak'taki bir diktatörün sonunu hatırlamalı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i doğrudan hedef alarak, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in başına gelenleri hatırlattı. Katz, Hamaney’in İsrail'e füze saldırılarını sürdürmesi halinde benzer bir kaderle yüzleşebileceğini ileri sürdü.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de üst düzey askeri yetkililerle yapılan bir toplantıda konuşan Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın üst düzey lideri Hamaney’e sert bir mesaj gönderdi. 

Katz, “İranlı diktatörü uyarıyorum. İsrail vatandaşlarına füze atmaya ve savaş suçları işlemeye devam etmesin. İsrail'e karşı bu yolu seçen, İran'ın komşu ülkesindeki bir diktatörün sonunu hatırlamalı” dedi.

Katz'ın sözleriyle açıkça referans verdiği Saddam Hüseyin, 1980’de İran’a savaş açmış, 1991’de ise Körfez Savaşı sırasında İsrail’e füze saldırıları düzenlemişti. 

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2003’te Irak’ı işgali sonrası Saddam yakalanmış, yargılanmış ve idam edilmişti.

TRUMP KARŞI ÇIKMIŞTI

Katz’ın çıkışı, geçtiğimiz günlerde CNN’in yayınladığı bir haberi de yeniden gündeme taşıdı. 

CNN’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, İsrail’in Hamaney’i doğrudan hedef alan bir saldırı planladığını, ancak dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın bu saldırıya karşı çıkarak İsrail'e “hayır” mesajı verdiğini açıkladı.

İlgili Konular: #israil #İran