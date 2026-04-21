İsrail’den Hizbullah liderine açık tehdit: Bedelini başıyla ödeyecek

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ı sert sözlerle hedef aldı.

Katz, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarının sürmesi halinde Kasım’ın “başını kaybederek bedel ödeyeceğini” söyledi.

İsrail Savunma Bakanı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya, ateşkes sürecinde dahi Lübnan’daki tehditlere karşı güçlü şekilde hareket etme talimatı verdiklerini belirtti.

Katz, “Lübnan’daki askerlerimizi her türlü tehdide karşı korumak için İsrail ordusuna güç kullanma emri verdik” dedi.

İsrail’in kuzey bölgelerinde yaşayan sivillerin güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Katz, Lübnan’daki Litani Nehri’nin kuzeyinden gelebilecek tehditlere karşı da operasyonların süreceğini ifade etti.

Katz, eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Lübnan’daki Şii toplumu felakete sürüklediğini savunarak, mevcut lider Naim Kasım’ın da benzer sonuçlarla karşılaşacağını ileri sürdü.

Gazze’deki Refah ve Beyt Hanun örneklerini veren Katz, Hizbullah’ın saldırılarının sürmesi halinde ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

“VAROLUŞSAL TEHDİDİ ORTADAN KALDIRDIK”

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ve İran’ın bölgedeki müttefik gruplarına karşı yürütülen mücadelenin henüz sona ermediğini ancak İsrail’e yönelik “varoluşsal tehdidin” ortadan kaldırıldığını söyledi.

Netanyahu, İran ve “terör vekilleri” olarak nitelediği gruplara karşı operasyonların sürdüğünü belirterek, “Bu mücadele henüz sona ermedi, ancak bize yönelik varoluşsal tehdidi şimdiden ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, çatışmalar sürecinde esir alınan tüm İsraillilerin geri döndüğünü savunarak, düşman unsurlara ağır darbe vurduklarını ileri sürdü:

“Tüm rehinelerimizi geri getirdik, düşmanlarımızı ağır şekilde zayıflattık ve İsrail’i her zamankinden daha güçlü bir devlet haline getirdik.”

İsrail’in güvenliği için sürekli mücadele etmek zorunda olduğunu söyleyen Netanyahu, ülkedeki toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.