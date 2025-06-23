İsrail'den İran'a hava saldırısı: Füze depoları ve radar sistemleri hedef alındı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın Kirmanşah, Hamedan ve Tahran kentlerindeki çeşitli askeri hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 20 savaş uçağının katıldığı operasyon kapsamında, 30’dan fazla mühimmat kullanılarak istihbarata dayalı atışlar gerçekleştirdiği belirtildi.

IDF'nin açıklamasına göre saldırıda, füze depolama ve fırlatma altyapıları; havadan istihbarat faaliyetleri için kullanılan radar ve uydu sistemleri, Tahran yakınlarında konuşlu karadan havaya füze fırlatma rampası hedef alındı.

Operasyonun İran rejiminin askeri kapasitesini zayıflatma ve İsrailli sivilleri koruma amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, “Bu saldırılar, hava üstünlüğü sağlama ve İran'ın bölgedeki tehdit oluşturan askeri kabiliyetlerini etkisizleştirme yönündeki kararlılığımızın bir parçasıdır” denildi.