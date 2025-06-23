İsrail'den, İran'a peş peşe hava saldırısı: Tahran ve diğer kentler hedef alındı

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı başlattığı bildirildi.

Tahran'daki bir hastanenin yakınında füze saldırısı gerçekleştiği, bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Elburz eyaletine bağlı Karaj kentinde, art arda patlama sesleri duyuldu. Özellikle Mehrşehr ve Ferdis bölgelerinde patlamaların iki saat boyunca sürdüğü bildirildi.

EVİN CEZAEVİ'NİN ÖNÜ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Tahran’daki Evin Cezaevi’nin giriş kapısının hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. Evin Cezaevi, uzun yıllardır siyasi mahkûmların tutulduğu ve İran rejiminin en güçlü baskı sembollerinden biri olarak biliniyor.

Askeri kaynaklara göre saldırı, cezaevinde bulunan tutuklulara ya da iç yapılara zarar vermeden yalnızca giriş yapısını hedef aldı.

Saldırının amacı, İran’daki baskı araç ve sembollerine karşı “doğrudan bir mesaj” vermek olarak tanımlandı.