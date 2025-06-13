İsrail'den İran'a saldırı: Operasyona neden 'Yükselen Aslan' adı verildi?

İsrail, bu sabaha karşı İran'ın nükleer tesislerine ve programına yönelik bir saldırı başlattığını duyurdu. Operasyonun ismi "Yükselen Aslan" olarak duyuruldu.

Operasyonun isminin duyurulmasıyla İsrail'in neden böyle bir isim tercih ettiği de tartışma konusu oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarette duvara bıraktığı "Dişi aslan gibi ayağa kalkan, aslan gibi kendini yücelten bir halk" ayeti hatırlatılıyor.

T24'ün aktardığına göre; öte yandan rejim değişikliği öncesinde İran bayrağında yer alan elinde kılıç tutan aslan görseli de İsrail'in saldırıya böyle bir isim vermesinin ve dolayısıyla saldırının nedeni ile ilgili ipuçları verdiği söyleniyor.

NETANYAHU, SALDIRIDAN SAATLER ÖNCE AĞLAMA DUVARI'NA HANGİ AYETİ BIRAKTI?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, yani bu sabaha karşı başlatılan saldırıdan saatler önce Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.

Netanyahu duvara, "Dişi aslan gibi ayağa kalkan, aslan gibi kendini yücelten bir halk" ayetinin yazılı olduğu bir not bıraktı.





Bu ifade, İncil'in bir ayetinden geliyor. İncil'de, "İşte, halk büyük bir aslan gibi ayaklanacak, genç bir aslan gibi yükselecek; avı yiyinceye, öldürülenlerin kanını içinceye dek yatmayacak" diye yazıyor.

Bu ayet, İsrail'in gücü ve kudreti hakkında kehanette bulunulduğu ve Yahudilerin "açlığını giderene kadar dinlenmeyecek bir aslana" benzetildiği varsayımının bir parçası.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNDE BAYRAKTA YER ALAN ASLAN İMGESİ

İran'da rejim değişikliği öncesinde bayrakta elinde kılıç tutan bir bayrak sembolü yer alıyordu.

İsrail saldırılarının ardından yapılan değerlendirmeler arasında İsrail'in İran'ın "güçlü imajını" hedef alarak ülke içi bir ayaklanmaya neden olmaya çalıştığı da yer alıyor. Bayraktaki aslan imgesi ve operasyon ismindeki "Yükselen Aslan" vurgusu, 1979 İran Devrimi'nden önceki İran yönetimine atıfta bulunarak Tahran'da bir rejim değişikliğine yol açma isteğini yansıtıyor olabilir.