İsrail'den İran’a uzun operasyon sinyali: Henüz başlangıç aşamasındayız

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, İran’a yönelik askeri operasyonlarda “önemli başarılar” elde edildiğini ancak çatışmaların daha günlerce sürebileceğini açıkladı.

Zamir’in açıklamaları, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yayımlanan video mesajda yer aldı.

Operasyonun henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan Zamir, “Başlattığımız harekâtın üzerinden 48 saatten az bir süre geçti. Önümüzde daha birçok gün sürecek çatışmalar var” dedi.

İsrail ordusunun hedeflere ulaşmak için tüm kapasitesiyle hareket ettiğini belirten Zamir, operasyon temposunu artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Zamir, harekâtın başında gerçekleştirilen saldırıların kampanyanın genel seyrini etkilediğini belirterek, “Güçlü bir sürprizle başladık ve çok önemli sonuçlar elde ettik. Başlangıçta sağlanan kazanımların operasyonun nihai sonucunu etkileyeceğini şimdiden söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

IDF’nin operasyon boyunca temel hedeflerinden birinin İsrail’deki sivil alanlara yönelik tehditleri azaltmak olduğunu kaydeden Zamir, kamuoyuna “sabır” çağrısı yaptı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, ABD ordusuyla koordinasyonun “her zamankinden daha sıkı” olduğunu belirtti. Zamir ayrıca, bölgedeki diğer gelişmelerin de yakından takip edildiğini ve İsrail’e meydan okumaya çalışanlara karşı “kararlı şekilde” karşılık verileceğini söyledi.

7 ÜST DÜZEY ASKERİ KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İran’da düzenlenen saldırılarda aralarında Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi Başkanı’nın da bulunduğu yedi üst düzey askeri komutanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklama, yarı resmi Tasnim Haber Ajansı tarafından duyuruldu.

Tasnim’in haberine göre, saldırılarda İran askeri yapısında kritik görevlerde bulunan komutanlar hedef alındı. Ölenler arasında Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi Başkanı’nın da yer aldığı belirtildi.

DEVRİM MUHAFIZLARINA AİT KARARGAHLAR VURULDU

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ve İran ordusuna ait onlarca hedefin vurulduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonların hava kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü duyurdu.

IDF tarafından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Tahran üzerinde hava üstünlüğü sağladığı ve bu sayede IRGC’ye bağlı hedefler, istihbarat karargâhı ve iç güvenlik merkezlerinin vurulduğu belirtildi.

IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, düzenlenen brifingde saldırı dalgasına 100’den fazla savaş uçağının katıldığını açıkladı. Operasyonun, İran’daki askeri ve güvenlik altyapısını hedef aldığı ifade edildi.

Defrin, “İranlılara mesajımız açık: Karargâhlarda, sığınaklarda veya başka herhangi bir yerde olsun, herkese ulaşmayı biliriz; kimse dokunulmaz değil” dedi.

İsrail ordusu, operasyonların ABD ordusuyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü de vurguladı.