İsrail'den İran'a yoğun hava saldırısı: 'İç güvenlik karargahı' vuruldu!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Tahran’daki İran rejimine ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Operasyonun halen sürdüğü belirtilirken, Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail jetlerinin "İran rejiminin iç güvenlik karargâhını" hedef aldığını ve "tamamen imha ettiğini" söyledi.

Katz, saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail’in İran’daki rejim hedeflerine yönelik kararlılığını yineledi:

“Kasırga Tahran’ı vurmaya devam ediyor. Hava Kuvvetlerimiz, İran rejiminin İç Güvenlik Karargâhı’nı –diktatörlüğün baskı merkezini– yok etti.”

İsrail’in daha önce verdiği sözleri hatırlatan Katz, “Söz verdiğimiz gibi, İran’daki güç sembollerini vurmaya ve Ayetullahların rejimini her yerde hedef almaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail’in önde gelen medya kuruluşlarından Channel 12 de, Tahran çevresindeki birçok askeri noktanın hedef alındığını bildirdi.

KIZILAY BİNASI YAKINI VURULDU

Tahran'da bulunan İran Kızılayı’na ait Barış Binası’nın yakınlarına saldırı gerçekleşti.

Yerel kaynaklara göre, saldırının gerçekleştiği bölgede sivillerin yoğun bulunduğu yapılar da yer alıyor.

CEZAEVİ ÇEVRESİNDE PATLAMA

Öte yandan, İran’ın kuzeyinde yer alan Tahran’ın Şemiranat ilçesindeki Evin Mahallesi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Bölge, İran’daki en büyük siyasi tutuklu cezaevi olan Evin Cezaevi’ne ev sahipliği yapıyor.

İran International tarafından paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.





Patlamadan bir gün önce, İsrail’in saldırıları sürerken ve Tahran’da “acil tahliye” çağrıları yapılırken,Evin, Tahran Büyük Cezaevi (Fashafouyeh) ve Garchak Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasi mahkumların aileleri, yakınlarının serbest bırakılması için yetkililere çağrıda bulunmuştu.