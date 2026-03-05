İsrail’den İran açıklaması: Hava sahasında neredeyse tam üstünlük sağladık

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun İran’a yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zamir, İsrail güçlerinin kısa sürede İran’ın hava savunma kapasitesine ağır darbe indirdiğini savunarak, “Güçlerimiz 24 saat içinde Tahran’a giden yolu açtı ve İran’ın hava savunma sistemlerinin yüzde 80’ini imha etti” dedi.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’daki hedeflere yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Zamir, operasyonların kapsamına ilişkin de rakamlar paylaştı.

Zamir, İsrail hava kuvvetlerinin şu ana kadar 2 bin 500 hava saldırısı düzenlediğini ve 6 binden fazla mühimmat kullandığını söyledi.

İran’ın füze kapasitesinin de hedef alındığını ifade eden Zamir, füze fırlatma noktalarının yaklaşık yüzde 60’ının imha edildiğini öne sürdü. Ancak tüm tehditlerin ortadan kaldırılmadığını da sözlerine ekledi.

“OPERASYON PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR”

Zamir, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

İsrail ordusunun çatışmalarda yeni bir aşamaya geçmeye hazırlandığını söyleyen Zamir, bundan sonraki süreçte İran’daki rejime ait askeri ve stratejik hedeflere yönelik saldırıların artırılacağını ifade etti:

“Bir sonraki aşama İran rejimini zayıflatmaya odaklanacak. Rejimin tesislerine ve askeri kapasitesine yönelik saldırılarımızı yoğunlaştıracağız.”

İsrail ordusunun Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyonların sürdüğünü belirten Zamir, Lübnan’ın güneyinde İsrail kontrolündeki alanın genişletilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

İsrail güçlerinin sınır hattında ilerleyerek güney Lübnan’daki stratejik noktalarda yeni askeri pozisyonlar kuracağını ifade eden Zamir, operasyonların hem cephe hattında hem de Lübnan’ın daha iç bölgelerinde devam ettiğini söyledi.