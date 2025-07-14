İsrail’den İran’da suikast girişimi: Pezeşkiyan hafif yaralı olarak kurtuldu

Al Jazeera'nın İranlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail’e ait savaş uçakları, Tahran’ın batısında yer alan ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına ev sahipliği yapan gizli bir yeraltı tesisini hedef aldı.

Saldırı, binanın tüm giriş ve çıkış noktalarına altı adet füze ile gerçekleştirildi. Amaç, kaçış yollarını kapatmak ve içerideki havalandırmayı kesmekti. Patlamaların ardından binada elektrikler kesildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve beraberindeki yetkililer, önceden planlanmış bir acil çıkış tünelinden kaçmayı başardı.

Ancak Pezeşkiyan’ın bu sırada bacağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

“BAŞARAMADILAR”

Pezeşkiyan, geçtiğimiz hafta ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda saldırıya doğrudan değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Evet, denediler. Ama başaramadılar. Hayatıma kast eden taraf ABD değil, İsrail’di. Toplantıdaydım. O bölgeyi bombalamaya çalıştılar.”

Pezeşkiyan’a göre saldırının hedefi yalnızca kendisi değil, aynı zamanda yürütme, yasama ve yargı erklerinin tamamıydı.

İranlı üst düzey yetkili, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, suikast girişiminin hükümeti devirmeye yönelik bir hamle olduğunu söyledi:

“Bu girişim, İran devletinin üç erkini birden hedef aldı. Bu eylem, İsrail için cezasız kalmayacak.”

İranlı yetkililer, saldırının hassasiyeti ve nokta atışı niteliği nedeniyle içeriden bilgi sızdırılmış olabileceğinden şüpheleniyor. İstihbarat zaafına dair kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Saldırı, İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı ve benzeri görülmemiş şekilde İran topraklarını hedef alan hava harekâtının bir parçasıydı. Bu saldırılarda birçok üst düzey İranlı komutan ve nükleer bilim insanı öldürüldü.

İran’ın Şehitler ve Gaziler Vakfı’na göre, bu çatışmalarda ülkede en az bin 60 kişi hayatını kaybetti. İsrail ise İran’dan gelen karşı saldırılarda 28 vatandaşını kaybettiğini açıkladı.

İran, Tel Aviv’deki askeri ve istihbarat karargâhlarını balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Çatışmalar, 24 Haziran’da ABD arabuluculuğunda sağlanan geçici ateşkesle sona erdi.