İsrail'den İran iddiası: Yeni Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Salı gecesi “ani gelişen bir fırsat” ve “kesin istihbarat” üzerine İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde bulunan bir komuta merkezini hedef aldıklarını ve operasyonda İran’ın yeni “savaş dönemi” Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani’nin öldürüldüğünü iddia etti.

Açıklamada, “Gece saatlerinde ani bir fırsatın ortaya çıkmasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), Tahran’ın kalbindeki personel dolu bir komuta merkezini vurdu ve Ali Şadmani etkisiz hale getirildi” denildi.

İran yönetimi, Şadmani’nin öldürüldüğüne dair İsrail’in iddialarına ilişkin henüz bir yorum yapmadı.





Ali Şadmani, İsrail’in önceki hava saldırılarında hayatını kaybeden İranlı üst düzey komutanlardan Tümgeneral Gulam Ali Reşid’in yerine cuma günü göreve getirilmişti.

Her iki isim de İran Silahlı Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları arasındaki koordinasyondan sorumlu olan Hatemu’l Enbiya Merkezi Karargâhı'nın liderliğini yürütüyordu.

IDF, açıklamasında Şadmani’nin, “İsrail’i hedef alan operasyonel planların şekillendirilmesinde doğrudan rol oynadığını” vurguladı.