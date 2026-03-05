İsrail’den saldırı sinyali: Beyrut için 'benzeri görülmemiş' tahliye çağrısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerinde yaşayanlara yönelik “acil tahliye” uyarısı yaptı.

İsrail ordusu, Hizbullah’a yönelik planlanan saldırılar öncesinde bölge sakinlerinin evlerini derhal terk etmelerini istedi.

İsrail ordusunun yaptığı çağrı, Beyrut’ta şimdiye kadar verilen en geniş kapsamlı tahliye uyarısı olarak dikkat çekti.

Daha önceki uyarıların genellikle belirli binalarla sınırlı olduğu, bu kez ise güney banliyölerinde dört büyük mahallenin kapsama alındığı belirtildi.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, Bourj el-Barajneh ve Hadath mahallelerinde yaşayanların Beyrut–Şam yolu üzerinden doğuya, Lübnan Dağı bölgesine yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Haret Hreik ve Shiyyah mahallelerinde yaşayanların ise Beyrut–Trablus yolu üzerinden kuzeye ya da Metn Otoyolu üzerinden doğuya gitmeleri istendi.

Adraee, bölge sakinlerine “Hayatınızı kurtarmak için evlerinizi derhal boşaltın” çağrısı yaptı.

Güneye doğru hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayan Adraee, “Güneye doğru yapılacak her hareket hayatınızı tehlikeye atabilir. Evlerinize ne zaman geri dönebileceğinizi size bildireceğiz” ifadelerini kullandı.