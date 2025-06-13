İsrail'den savaş hazırlığı: Yedek askerler tüm cephelere çağrıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yürütülen İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılarla birlikte ülke genelinde geniş çaplı askerî hazırlıklar yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, çeşitli birliklerden yedek askerlerin göreve çağrıldığı ve “ülkenin tüm muharebe alanlarına” sevk edildiği belirtildi.

IDF açıklamasında, bu sevkiyatların yalnızca savunma amaçlı olmadığını vurguladı:

“Bu çağrı ve konuşlandırma, İran’a yönelik başlatılan operasyon kapsamında tüm cephelerde savunma ve taarruz hazırlıklarının bir parçasıdır.”

IDF: UZUN BİR OPERASYONA HAZIRLANIYORUZ

IDF Sözcüsü Effie Defrin, hedefin İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olan Natanz olduğunu söyledi.

Defrin, “Bu tesis, Devrim Muhafızları’nın askeri nükleer programını ilerletmek için kullanılıyordu. Yer altındaki bu tesise ve diğer kritik altyapılara saldırdık” dedi.

IDF sözcüsü, “İsrail’in harekete geçmek dışında bir seçeneği kalmamıştı” diyerek operasyonu savundu.

İran’dan gelebilecek misillemeler nedeniyle tüm İsrail vatandaşlarına erken uyarı verildiğini belirten Defrin, halkı “sorumluluk ve sükûnetle” hareket etmeye çağırdı.

“ZOR BİRKAÇ GÜN BİZİ BEKLİYOR”

“Zor birkaç gün bizi bekliyor olabilir” diyen Defrin, İsrail’in hedeflerine ulaşana kadar askeri operasyonların sürebileceğini belirterek, “Uzun bir operasyona hazırlanıyoruz” dedi.

İsrail’in saldırısına karşılık olarak İran, 100'den fazla insansız hava aracını İsrail’e yönlendirdi. Bazı İHA’ların etkisiz hale getirildiği bildirildi ancak bir kısmının hâlâ hedefe doğru ilerlediği belirtiliyor.

Tümgeneral Defrin, “İran hem kapasiteye hem de niyete sahip. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyız” diyerek karşı saldırıların sürebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamanın sonunda, İran’ın yüzeyden-yüzeye füzelerle anında karşılık verememesinin sebebinin “sürpriz etkisi” olduğunu belirten IDF sözcüsü, “Ancak bu, yanıt gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Biz hazırlıklıyız” dedi.