İsrail’den Tahran’a yeni saldırı dalgası

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre, bu, çatışmaların başlangıcından bu yana Tahran'da gerçekleşen 11. hava saldırısı dalgası ve bugünkü ikinci saldırı.

İsrail ordusunun Telegram üzerinden yaptığı kısa açıklamada, saldırıların “İran rejimine ait askeri altyapıyı hedef aldığı” ifade edildi.

Açıklamada, operasyonun Tahran genelinde İran yönetimine bağlı askeri tesislere yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.