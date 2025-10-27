İsrail’den Türkiye açıklaması: Gazze’ye Türk askeri giremez

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD’nin Gazze’de kalıcı barış planı kapsamında oluşturmayı planladığı uluslararası askeri güce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin katılmasına karşı olduklarını açıkladı.

Saar, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye, Erdoğan liderliğinde İsrail’e karşı düşmanca bir tutum sergiledi. Bu nedenle Türk askerinin Gazze’ye girmesi bizim açımızdan kabul edilemez. Bunu Amerikalı dostlarımıza da açıkça söyledik” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın planına göre, iki yıldır süren İsrail–Hamas savaşını sonlandıran ateşkesin korunması için çok uluslu bir güç oluşturulacak.

Ancak hangi ülkelerin bu güce asker göndereceği henüz netlik kazanmadı.

Washington yönetimi, plan kapsamında Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Uluslararası gücün, İsrail’in kendini rahat hissedeceği ülkelerden oluşması gerekiyor” ifadesini kullandı ancak Türkiye’nin olası rolü hakkında yorum yapmadı.

“İSRAİL'İN ONAYI OLMADAN HİÇBİR GÜÇ GİREMEZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçtiğimiz hafta benzer bir açıklamada bulunarak, “Gazze’ye hangi yabancı güçlerin girebileceğine sadece İsrail karar verecek” demişti.

Tel Aviv yönetimi, Türk ordusunun bölgede görev almasının İsrail’in güvenliği açısından tehdit oluşturacağını savunuyor.