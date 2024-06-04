İsrail Dış Politika Uzmanı Dr. Remzi Çetin: 'Koalisyon pamuk ipliğine bağlı'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

ABD’nin ateşkesi dayattığını buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun anlaşmayı kabul etmesi halinde başını çektiği koalisyon hükümetinin düşeceğini belirten İsrail Dış Politika Uzmanı Dr. Remzi Çetin, “İsrail’de koalisyonlar pamuk ipliğindedir. Netanyahu’nun işi burada zor. Çatışma ne kadar uzarsa İsrail’in muhalif kesimleri o kadar ayaklanacak” dedi.

Netanyahu’ya içeriden gelen baskıları anlatan Çetin, mevcut koalisyondaki iki dinci ve aşırı milliyetçi partinin liderleri olan Maliye Bakanı Betzalel Smotriç ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in başbakana rest çektiğini işaret etti.

Çetin, “Hamas’ı tümüyle Gazze’den söküp atana kadar herhangi bir ateşkese karşı çıkıyorlar. İsrail tarihinin gördüğümüz en aşırı sağ iktidarı ile karşı karşıyayız” yorumunu yaptı.

"İSRAİL ZATEN ŞU ANA KADAR ALACAĞINI ALDI"



ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı ateşkes karşılığında rehine takası teklifi ne yönelik konuşan Çetin, “İsrail zaten şu ana kadar alacağını aldı. 7 Ekim saldırılarından sonra Netanyahu’nun eline büyük bir fırsat geçti. Önce Gazze’yi ikiye böldüler. 1 milyonu aşkın nüfusu Gazze’nin kuzeyinden güneyine hareket ettirdiler. Güneydeki Refah Sınır Kapısı’nda bu insanlar tıkışmış vaziyette. Refah’a sıkışan insanların üzerine bomba yağdırdılar. Bu dünyada büyük bir infi al yarattı. İsrail daha da ileri gitti. İsrail-Mısır hattını koruyan Philadelphia Koridoru’nu da ele geçirdi. Bu da Netanyahu ve İsrail askeriyesi açısından son derece önemli çünkü Mısır’dan Gazze’ye giriş çıkışlar, her türlü insani yardımdan tutun da maddi yardımlara kadar şu an Tel Aviv’in kontrolünde” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uygulanabilirliğini sorgulayan Çetin, “Ateşkesin kısa sürede işler hale geleceği konusunda iyimser değilim çünkü İsrail’de iç dinamikler de dış dinamikler kadar güçlü” değerlendirmesini yapt

