İsrail Dışişleri Bakanı: 'Gazze'nin kontrolü İsrail’de olacak'
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün “çözüm olmadığını” savundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuştu. Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'yi Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara ilişkin, "Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor" dedi.
Filistin Yönetiminin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını iddia eden Cohen, "Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak" ifadelerini kullandı.
Cohen, savaştan sonra “Gazze’ye silah girişini önlemek için İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenliğini kontrol etmek zorunda kalacağını” ileri sürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'ın en yakın rakibi çok 'tanıdık'
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Pazar kabusu yolda!
- Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' çıkışı
- Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek
- 'Survivor'da görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı
- Cenazede gerginlik!
- Bazı ilçeler beyaza büründü!