19 Haziran 2022 Pazar, 20:08

Getty Images İki bakan 25 Mayıs'ta İsrail'de görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran'da Türkiye'ye gideceği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lapid'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği açıklandı.

Çavuşoğlu geçen ay İsrail'i ziyaret etmiş, iki bakan ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeyi görüşmüştü.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü.

İsrail kamu yayıncısı Kan'ın yer verdiği İsrail resmi açıklamasında "Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk topraklarındaki terörist faaliyetlerle mücadeledeki çabaları nedeniyle teşekkür etti" ifadeleri yer aldı.

Getty Images İki lider 9 Mart'ta Ankara'da bir araya gelmişti

İki liderin, bu faaliyetin iki ülke arasındaki güveni artırmaya büyük katkı sunduğunu vurguladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ise görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog'un "terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldığını" aktardı.

İsrail, İran'ın Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına saldırabileceği gerekçesiyle birden fazla uyarı yayınlamış, vatandaşlarından Türkiye'ye mecbur olmadıkça gitmemelerini, İstanbul'u ise derhal terk etmelerini istemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre iki ülkenin güvenlik teşkilatları, en az bir İran planını çökertti.

Herzog Mart ayında Türkiye'ye giderek Erdoğan ile görüşmüştü.

İki ülkenin ilişkileri son yıllarda gerildikten sonra bu yıl tekrardan iyileşmeye başladı.

İsrail'i ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasını görüşmüş, bunun için olası yollardan biri olarak Türkiye üzerinden bir boru hattını masaya yatırmıştı.