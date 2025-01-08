İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:27

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:27

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Eden Bar Tal gazetecilere verdiği demeçte, "Uluslararası toplum, Türkiye'yi bu saldırıları ve cinayetleri durdurmaya çağırmalıdır. Kürtler, uluslararası toplum tarafından korunmalıdır" dedi

Söz konusu çağrı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, sözde Rojava Özerk Yönetimi temsilcilerinden İlham Ahmed ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından geldi.

Tel Aviv merkezli Israel Hayom'un İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde Dışişleri Bakanı Saar’ın ile Ahmed arasında kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Ahmed, Saar'a, Suriye’deki silahlı gruplar tarafından Kürt vatandaşlara yönelik iddia edilen keyfi tutuklamalar ve diğer olaylar hakkında bilgi verdi.

Bakan Saar ise uluslararası meslektaşlarıyla yaptığı tüm diplomatik görüşmelerde Kürtler hakkındaki endişelerini dile getirdiğini belirtti.

TÜRKİYE İLE 'SAVAŞ' RİSKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kurulan ve Emekli Tuğgeneral Jacob Nagel'in başkanlık ettiği Nagel Komisyonu, bu hafta içnde yayınladığı raporda, "Türkiye'nin Osmanlı dönemi etkisini yeniden canlandırma hedeflerinin İsrail ile gerilimi artırabileceğini" öne sürerek, "Bu durumun bir çatışmaya dönüşebileceğini" savunmuştu.

Raporda, Suriye'deki grupların Türkiye ile iş birliği yapma riski olduğu ve bu durumun, 'İsrail'in güvenliği için yeni ve güçlü bir tehdit oluşturabileceği' ifade edildi.

“Suriye'den gelen tehdit, İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hale gelebilir,” ifadelerine yer verilen raporda, "Türkiye destekli güçlerin vekil savaşçı olarak hareket edebileceği ve bölgesel istikrarsızlığı körükleyebileceği" öne sürüldü.