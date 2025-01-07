İsrail'den flaş rapor: 'Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:12

Tel Aviv yönetimine bağlı çalışan Nagel Komisyonu, savunma bütçesi ve güvenlik stratejileri hakkındaki son raporunda, İsrail'in Türkiye ile doğrudan çatışma riski olduğunu öne sürdü.

Hükümet tarafından kurulan komite, Türkiye'nin Osmanlı dönemi etkisini yeniden canlandırma hedeflerinin İsrail ile gerilimi artırabileceği ve bu durumun bir çatışmaya dönüşme potansiyeline sahip olduğunu iddia etti.

"İRAN'DAN DAHA TEHLİKELİ HALE GELEBİLİR"

Raporda, Suriye'deki grupların Türkiye ile iş birliği yapma riski olduğu ve bu durumun, 'İsrail'in güvenliği için yeni ve güçlü bir tehdit oluşturabileceği' ifade edildi.

“Suriye'den gelen tehdit, İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hale gelebilir,” ifadelerine yer verilen raporda, "Türkiye destekli güçlerin vekil savaşçı olarak hareket edebileceği ve bölgesel istikrarsızlığı körükleyebileceği" öne sürüldü.

HAZIRLIK ÇAĞRISI

Nagel Komisyonu, Pazartesi günü Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı İsrail Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e tavsiyelerini sundu.

Komite, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Türkiye ve diğer bölgesel tehditlerle başa çıkacak şekilde donatılmasını sağlamak için savunma bütçesinin önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık 15 milyar şekel artırılmasını önerdi.

Netanyahu, rapor hakkında yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’da temel değişimler yaşanıyor. Uzun süredir en büyük tehdit İran’dı, ancak sahaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor, İsrail’in geleceğini güvence altına almak için bize bir yol haritası sunuyor,” dedi.

RAPORDA SUNULAN ÖNERİLER

Komisyon, 'Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlık' hedefiyle şu önerilerde bulundu:

Gelişmiş Silah Sistemleri: Uzun menzilli saldırı kabiliyetlerini güçlendirmek için ek F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uyduların edinilmesi.

Hava Savunma Sistemleri: Demir Kubbe, Davud'un Sapanı, Arrow sistemleri ve yeni faaliyete geçen Demir Işın lazer tabanlı savunma sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı hava savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Sınır Güvenliği: İsrail’in savunma stratejisinde önemli bir değişiklik oluşturacak şekilde Ürdün Vadisi boyunca güçlendirilmiş bir güvenlik bariyerinin inşa edilmesi.

Son önerinin, Ürdün ile diplomatik sonuçlar doğurabileceği öngörülüyor.

NAGEL KOMİSYONU NEDİR?

2024 yılı Ağustos ayında, Netanyahu hükümeti tarafından kurulan ve (Emekli) Tuğgeneral Jacob Nagel'in başkanlık ettiği Komisyon, önde gelen uzmanlardan oluşan 12 üyeye sahip.

(E) Tuğgeneral Jacob Nagel

Komisyon faaliyete başladığında, gelecek on yılın kuvvet yapılandırma ihtiyaçları ve güvenlik bütçesi üzerine öneriler sunacağı belirtilmişti.

Başbakan Netayahu, Komisyona, İsrail Devleti'nin ulusal güvenliği için gerçekleştirdiği önemli çalışmalar için başarılar dilemişti.